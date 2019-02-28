Ricoh представила 360-градусную камеру Theta Z1

Ricoh анонсировала новую модель высшего класса из линейки 360-градусных камер - Theta Z1. Благодаря наличию двухдюймовых сенсоров с задней подсветкой, возможности съемки RAW и объективов с переменной диафрагмой значительно повышает качество изображения.

Камера предлагает фотосъёмку в разрешении 23 МП и видеозапись в формате 4K при 30 кадрах в секунду с трёхосевой стабилизацией и битрейтом 56 Мбит/с. Производитель заявляет о трансляции 4K-видео в прямом эфире с битрейтом до 120 Мбит/с. Камера также первой в линейке получила механизм с переменной диафрагмой с выбором из f2.1, f3.5 и f5.6, что делает ее более универсальной в самых разных ситуациях.

Z1 имеет монохромный OLED-экран, который отражает основную информацию о состоянии камеры, такие как заряд аккумулятора, мощность сигнала Wi-Fi, доступное количество снимков, настройки экспозиции и так далее. Оснащение камеры включает четыре микрофона, что позволит записывать объемное звуковое сопровождение без дополнительного оборудования. Theta Z1 появится в конце марта за $999.