Роботизированная рука марсохода и ее функции

Предполагается, что миссия Mars 2020 будет запущена через год, в июле 2020 года. По задумке, спускаемый модуль с марсоходами совершит посадку на Красную планету уже в феврале 2021-го. В состав экспедиции войдут два оснащенных руками-манипуляторами ровера. Один высадится на плато Большой Сирт, а второй — в кратере Езеро. Расстояние между точками — 28 км. Основная задача машин заключается в сборе проб грунта неподалёку от мест посадки. Это делается для того, чтобы исследователи могли определить, были ли когда-нибудь на Марсе приемлемые условия для жизни микроорганизмов.Роборука длиной 2,1 метра не так проста, как может показаться — ее конструкция предусматривает пять электродвигателей и пять различных элементов, соединенных особыми «суставами». На конце манипулятора располагаются буровой механизм, камера сверхвысокой чёткости и научный прибор Scanning Habitable Environment с комбинационным и люминесцентным излучением для органики и химикатов, а также прибором для рентгеновской литохимии. В физической силе новой разработке NASA тоже не откажешь: в ходе испытаний роботизированная рука установила в верхней части марсохода массивную деталь весом 40 кг.