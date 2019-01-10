Компания SkyTech Sport продемонстрировала роботизированный тренажер BotBoxer.

BotBoxer - это подвесная груша на палочке, в которой установлено несколько датчиков, которые могут определять давление и движение. Вокруг помоста находится ряд столбов в стиле боксерского ринга, два ближайших из которых загружены инфракрасными датчиками, как и основа.

В тандеме датчики могут анализировать ваши ноги и положение тела, чтобы определить вашу позицию и предсказать ваши удары. Зная это, груша начнет уклоняться от ваших ударов, чтобы стать идеальным спарринг-партнером. Стоимость данного тренажера составляет 19 900 долларов.