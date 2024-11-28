Российские пользователи HUAWEI успешно обходят отсутствие GMS: исследование

62% респондентов выбирают смартфоны HUAWEI в качестве основного устройства. Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что для аудитории бренда отсутствие GMS не стало препятствием. Пользователи находят способы установки необходимых приложений и высоко оценивают удобство их работы.
Основной барьер заключается в недостаточной осведомленности: 76% участников исследования не знают, как устанавливать Google-сервисы на устройства HUAWEI. Однако парадоксально, что большинство все же успешно пользуются ими.
Несмотря на отличия между HMS и GMS, для российских пользователей эти экосистемы практически равноценны. Главное — доступ к привычным приложениям, что HUAWEI уверенно обеспечивает.