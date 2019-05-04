Российский мультигейминг forZe подписал новых киберспортсменов в состав по Fortnite. Ростер пополнили два дуэта, в первый вошли Даниил Putrick Абдрахманов и Глеб NITRONATORR Нуреев, а во второй — Тимур h1kkY Мансымов и Томас Mazzie Грей.

В декабре 2018-го forZe объявила об уходе из Fortnite, но в марте клуб вернулся и заявил два состава. Контракты с организацией подписали Владимир FiveSoon Бушмелев и Эрвин Sunsh1n9 Незеров, а также Илья Toose Чернышов и Роман Azze Щербань.

ForZe пожелала новым игрокам отобраться на ЧМ по Fortnite, квалификации на который завершатся 16 июня. Основной этап пройдет 26–28 июля, а общий призовой фонд LAN-финала составит $30 млн.