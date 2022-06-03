RuTube обновил фирменное приложение для Smart TV

Восстановившись после масштабной кибератаки, Rutube выпустила обновленное приложение для Smart TV. В нем много нововведений, в том числе существенно измененный интерфейс — теперь он соответствует масштабному редизайну видеохостинга. Приложение Rutube доступно на устройствах iOS, Android, HarmonyOS, платформах Smart TV.

В обновленном приложении теперь можно авторизоваться по QR-коду, есть выбор качества воспроизведения видео, переключение на канал прямо из плеера, история поиска. Теперь пользователям показывается дата добавления видео и статус проверки канала, а в новом боковом меню появились функции и разделы: поиск, телетрансляции, детский контент, подписки и авторизация. Стало возможным перемотка видео в приложении Rutube с помощью левой и правой кнопок, а при перемотке реализован предварительный просмотр неподвижных кадров перемотанного видео.
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