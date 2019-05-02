С 2020 года мейджоры по CS:GO будут проходить в мае и ноябре

Valve отправила турнирным операторам расписание мейджоров по CS:GO на 2020 и 2021 годы. Разработчики решили ограничиться двумя турнирами такого уровня в год, но изменили даты. Теперь первый мейджор сезона состоится в мае, а второй — в ноябре.

Расписание будущих мейджоров: Первый мейджор — с 11 по 24 мая 2020 года.

Второй мейджор — со 2 по 15 ноября 2020 года.

Третий мейджор — 10 по 23 мая 2021 года.

Четвертый мейджор — с 1 по 14 ноября 2021 года.

Представители Valve также отметили, что чемпионаты должны проходить в удобное для большинства игроков время — основные матчи должны начинаться не позднее 23:00 мск. Новые турниры будут идти по две недели — меньше, чем мейджоры текущего сезона.