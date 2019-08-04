На сегодняшний день многие товары имеют цифровое происхождение. Яркими примерами цифровых товаров могут быть лицензионные ключи для антивирусов, операционной системы Windows, для офисного пакета Office 2019, игровые аккаунты, аккаунты сервисов Google, Яндекс, аккаунты социальных сетей. Получив доступ покупать что-либо дешевле, чем в официальных магазинах вы можете начать их продажу. С чего начать продажу цифровых товаров? - предлагаем рассмотреть в сегодняшней заметке.

Вначале вам необходимо определиться с объемом продаваемых цифровых товаров. Если это единичные продажи, то вам легче обратиться на одну из досок объявлений в Интернете. При планировании продаж товаров большими объемами вам имеет смысл создать отдельный интернет-магазин. На сегодняшний день наиболее популярным сервисом по созданию интернет-магазинов для электронных товаров является платформа Deer.IO. Вы можете создать магазин в Deer.io за короткое время, подключить его к собственному домену и начать продавать. При этом предлагаемые товары появятся в общем каталоге платформы Deer.io, что позволит вам получить дополнительных бесплатных клиентов.

Этот каталог представлен по ссылке https://deer.ee/ru/search/ Мы достаточно давно пользуемся данным поиском для покупки лицензионных ключей как сервисов Google, антивируса NOD32, так и различных продуктов Майкрософт. Ниже представлены актуальные цены на лицензии в одном из магазинов, который мы нашли в данном каталоге.

Как видно, цены на ключи активации достаточно низкие, поэтому магазины на базе платформы Deer.IO популярны среди профессионального сообщества и с каждым днем набирают популярность.

Каковы ваши издержки от созданного магазина в Deer.IO? Стоимость магазина - 800 рублей в месяц. При этом сервис обеспечивает его круглосуточную работоспособность без ваших дополнительных временных и трудовых затрат.