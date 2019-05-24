С чего начать ремонт квартиры?

2019-05-24, Автор - Айдар Ибрагимов; [92]

Многие в течение зимы планируют ремонт квартиры и решаются на него летом. Доступность информации по технологии ремонта в Интернете и возможность покупки любых строительных материалов не делает проблемой даже самые искушенные фантазии в плане планировки, обустройства жилья. Тем не менее, нам хотелось бы остановиться на том, с чего вам необходимо начать ремонт квартиры.

Во-первых, вам необходимо определиться с бюджетом на ремонт. Если бюджет относительно свободный или даже неограниченный, то необходимо обращаться к профессионалам и заказывать ремонт Здесь. Стоимость элитного ремонта сегодня начинается от 9000 рублей за квадратный метр, капитального от 5400 рублей/м2, а чернового от 2200 рублей/м2. То есть цены нельзя назвать заоблачными - учитывая качество выполняемого ремонта и долговечность его службы - они вполне доступные.

Во-вторых, определитесь наличием инструментов для выполнения того ремонта, который вы запланировали. Банально, для замены дверей в квартире необходимо обзавестись инструментами общей стоимостью от 20 тысяч рублей. Посмотрите видео ролики по которым вы "научились" менять двери - ведь все это делается не голыми руками. Даже банальная укладка ламината требует инструментов, времени, некоего опыта, предварительного выравнивания полов - стяжки. Тем самым, даже ремонт своими силами по "инструкциям в YouTube" будут требовать дополнительных расходов. Подсчитайте все эти дополнительные расходы, оборудование, которое после использования будет занимать место на балконе и фактически никогда больше не использоваться и еще раз обдумайте, - может все-таки лучше доверить ремонт профессионалам?

В-третьих, следует понимать, что большинство строительных материалов красивы лишь в магазинах и на картинках. Без опыта их практики применения, качественной укладки никто вам не сможет гарантировать, что все будет также красиво у вас дома. Поэтому некий "советчик" с практическим опытом вам будет необходим в любом случае.


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