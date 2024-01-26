Safari больше не будет браузером по умолчанию на iOS

Вчера компания Apple выпустила операционную систему iOS 17.4 для разработчиков и теперь компания предоставляет пользователям данной операционной системы больше свободы выбора для определения приложения, которое они хотят установить по умолчанию в качестве своего браузера. Ранее пользователи тоже могли изменить браузер по умолчанию, но тогда нужно было перейти в настройки и выбрать подходящий софт. При этом если вы запускаете какую-то ссылку из приложений или мессенджеров, то эта ссылка открывается исключительно в Safari. Теперь же всё будет работать гораздо проще и удобнее. С последними изменениями Safari больше не будет приложением браузера по умолчанию для iPhone, так как сторонние приложения, такие как Chrome, могут быть установлены в качестве приложения по умолчанию при первом же запуске смартфона.

Функционал вполне аналогичен тому, как работают сторонние браузеры на Mac. Как только обновление станет доступным, пользователю будет продемонстрирован экран выбора приложения при запуске Safari для выбора предпочтительного браузера. Кроме того, iOS 17.4 позволит пользователям загружать более широкий спектр браузеров и устанавливать их по умолчанию — на выбор есть популярные решения вроде Firefox, Opera, Chrome, Microsoft Edge и так далее. Кроме того, сторонние браузеры теперь могут использовать сторонние движки браузера, тогда как раньше можно было использовать исключительно WebKit. Это очень важное изменение на самом деле.
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