Самый большой в мире ракетный двигатель из 3D-печати

Британский стартап Orbex поделился вторым этапом своего проекта Prime Rocket.

Внутри корпуса инженерного прототипа находится, самый большой в мире 3D-ракетный двигатель с печатным изображением, который предназначен для работы на биопропане, возобновляемом источнике топлива. Сама ракета изготовлена из углеродного волокна и алюминиевого композита, который должен быть на 30 процентов легче, чем любой другой космический корабль в своей категории.

Orbex намерен осуществить свой первый запуск из Шотландии в 2021 году, подписав контракт со швейцарской Astrocast SA на запуск 10 наноспутников в 2023 году для создания глобальной сети IoT. Небольшой спутник, направлен к солнечным и полярным высотам - это место, где Orbex ожидает раскрыть бизнес-проект для этой ракеты.