Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike поступят в продажу в 2019 году

Компания Nike объявила о том, что баскетбольные кроссовки с системой автоматической шнуровки выйдут весной 2019 года.

В 2015 году компания выпустила для фанатов фильма кроссовки, внешне аналогичные тем, что все видели в «Назад в будущее», только без автошнуровки. Затем, спустя год, Nike представила модель HyperAdapt 1.0 с самозатягивающимися шнурками, однако выглядели «кроссы» совсем не как у Марти и и стоили дороже $700. И вот наконец-то Nike совместит обе модели в следующем году. В Nike называют эту обувь умной и уверены, что за ней будущее. Стоить новинка будет $350.