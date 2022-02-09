Samsung Galaxy S22 поддерживает Google Duo

Смартфоны Galaxy S22 и ноутбуки S8 будут поддерживать новую функцию прямой трансляции в Google Duo. Подобно тому, как SharePlay работает в вызовах FaceTime на устройствах iOS, эта функция позволит вам и тому, с кем вы общаетесь, просматривать одни и те же заметки, фотографии, видео и многое другое одновременно. По словам Google, это будет работать только при вызовах Google Duo и только с определенными приложениями. YouTube включен, так что вы сможете делиться и смотреть видео с друзьями и семьей, пока вы общаетесь с ними. Он также будет работать с Google Maps с общими и искомыми местоположениями, Samsung Notes и Gallery для документов и фотографий, а также с Jamboard, приложением Google для интерактивной доски.

Загвоздка в том, что эта функция будет полностью поддерживаться только на смартфонах и планшетах Galaxy, а также на смартфонах Pixel. Это означает, что только те, у кого есть устройства Samsung и Pixel, смогут проводить звонки в режиме реального времени — те, у кого есть другие устройства Android, смогут только присоединяться к этим звонкам, а не запускать их самостоятельно. Новая функция Google появилась через несколько месяцев после того, как Apple запустила SharePlay в iOS 15.1. Точно так же функция Apple работает только на устройствах iOS, но в настоящее время ее поддержка в разных приложениях больше. Например, SharePlay позволяет смотреть шоу Apple TV+ в группе, одновременно заниматься на тренировках Fitness+ и играть вместе в несколько игр. Но Google в настоящее время имеет преимущество, когда дело доходит до YouTube, поскольку видеосервис в настоящее время не совместим с SharePlay.