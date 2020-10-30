Samsung Galaxy Z Fold 3 может появиться со стилусом S Pen

Новый патент компании Samsung раскрывает, что Galaxy Z Fold 3 может поставляться с S Pen.

Ранее в этом году Samsung падала в Всемирное ведомство интеллектуальной собственности патент на новый смартфон. В документации описывается устройство, а также предлагаются различные эскизы. Глядя на эти изображения, становится ясно, что рассматриваемый телефон представляет собой складное устройство, а в правом нижнем углу находится перо S Pen. Патент также свидетельствует о планах компании включить стилус в будущие складные телефоны.

К сожалению, это всего лишь патент на образец, и у нас нет подтверждения от компании относительно ее планов на будущее.