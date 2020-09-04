Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition раскупили в Тайланде

Компания Samsung отчиталось о том, что лимитированная версия смартфона Galaxy Z Fold 2 под названием Thom Browne Edition была раскуплена в Тайланде за ночь. И это несмотря на цену в 3500 долларов, что на 200 долларов дороже американского прайса. В комплект поставки помимо самого смартфона вошли: чехол Leather Folio & Cover, наушники Buds Live и смарт-часы Galaxy Watch 3 c кожаным ремешком. Объем партии предположительно составляет 500 экземпляров. Обычная версия смартфона появится в продаже 18 сентября по цене 2000 долларов на Западе и 180 тысяч рублей в России.

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