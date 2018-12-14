Samsung демонстрирует One UI

В то время как мы ожидаем стабильной установки Samsung One UI на базе Android 9.0 Pie, компания готовит короткое вступительное видео, которое было продемонстрировано во время анонса нового интерфейса.

Само видео довольно классное и подчеркивает основные принципы, которые преследовал Samsung - лучшее удобство использования одной рукой, минималистский внешний вид, более интуитивное взаимодействие с контентом и сосредоточенность на том, что важно на экране.

Предполагается, что новый пользовательский интерфейс One появится на последних флагманских моделях Samsung - Note9 и Galaxy S9 / S9+ где-то в январе, и в конечном итоге появится на прошлогодних Galaxy S8 / S8+ и Note8 .