Samsung готовится запустить новое приложение Email Plus на Android

Samsung усердно работает над тем, чтобы предоставить пользователям Android новое почтовое приложение, более безопасное, чем текущее.

Несколько месяцев назад многие владельцы смартфонов Samsung получили электронные письма от Google, в которых сообщалось о том, что приложение электронной почты Samsung поступило от подозрительного издателя, который имеет доступ к своим данным Gmail. В письме также содержались сведения о том, как издатель приложения может читать, отправлять и окончательно удалять любое сообщение со своими учетными записями Gmail. Несмотря на это Samsung утверждает, что проблема была просто ошибкой, которая будет устранена и компания планирует запустить новое почтовое приложение Email Plus для устройств Android.

Приложение не сообщает, какая новая функция заставила заслужить прозвище Плюс, но можно ожидать, что это связано с фокусировкой пера на Samsung Galaxy Note 10, которое представят примерно через 4 недели.