Samsung представил новые Micro LED устройства на выставке ISE 2022

Samsung Electronics демонстрирует будущее технологии Micro LED на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2022 в Барселоне с тремя новыми моделями своей ультрасовременной технологии отображения The Wall. На выставке ISE в этом году Samsung представит модель The Wall 2022 года — инновационный модульный дисплей Micro LED, который обеспечивает захватывающий просмотр на большом экране с высоким разрешением. IWB будет доступен с шагом 0,63 и 0,94 пикселя, при этом 0,63 — это самый тонкий шаг пикселя в линейке The Wall. Новый дисплей уже доступен для предварительного заказа по всему миру.

The Wall 2022 оснащена передовыми технологиями. Во-первых, с Multi View The Wall позволяет одновременно воспроизводить несколько источников из четырех источников, все на одном экране, без дополнительного сплиттера, необходимого для отображения динамического контента. Во-вторых, технология Black Seal, встроенная в дисплей, создает бесшовное полотно для более чистого уровня черного с пленкой со сверхнизкой отражающей способностью, которая применяется для минимизации отражения внешнего света. Кроме того, с 20-битной обработкой The Wall обеспечивает выдающееся качество изображения и плавный просмотр, поддерживаемый пиковым значением 2000 нит, обеспечивающим более четкое изображение.

Также в этом году в Барселоне будет представлено устройство The Wall All-in-One, доступное в трех различных моделях: 4K 146 дюймов, 2K 146 дюймов и 2K 110 дюймов. Этот невероятный дисплей нового поколения привносит инновации в инсталляцию, а не только в впечатления от просмотра. Стандартное разрешение The Wall All-in-One — форм-фактор 16:9. Продукт, который продается только на экране, будет доступен по всему миру после выставки ISE 2022. Моноблок Wall All-in-One отличается элегантным дизайном и толщиной дисплея всего 49 мм, что в конечном итоге составляет 59 мм при полной установке при измерении от стены до экрана. Этот тонкий, безрамочный дизайн обеспечивает прямое входное соединение на экране без отдельного устройства, создавая чистую и удобную настройку.

Кроме того, вместе с 20-битной обработкой, технологией Black Seal и процессором Micro AI два 146-дюймовых экрана 4K можно установить рядом, чтобы создать модель с форм-фактором 32:9 со съемным элементом, создающим целую стену с выдающимся качеством изображения.