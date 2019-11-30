Samsung прекратит поддержку Bixby на старых версиях Android

Samsung прекратит поддержку Bixby Voice для устройств под управлением Android 7 Nougat и Android 8 Oreo. В частности, это повлияет на Galaxy S8, S8 + S8 Active, Note 8, S9, S9 + и A9 2018. Решение вступит в силу с 1 января следующего года.

Пользоваться всеми функциями Bixby можно будет продолжить, если обновиться до Android 9 Pie. Эта версия Android уже официально выпущена для всех перечисленных устройств. Вместе с Android 9 Pie пользователи получат и свежую версию голосового помощника Bixby 2.0.