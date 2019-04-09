Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note 10

Компания Samsung планирует выпустить не менее четырех разных версий Galaxy Note 10, две из которых с подключением 5G, а две с 4G.

Вероятнее всего компания выпустит 6,75-дюймовый Note 10 вместе с 6,28-дюймовым вариантом. У более крупной модели четыре камеры заднего вида, а у младшей - три. Это значит что компания выпустит два практически идентичных телефона с точки зрения характеристик, но с добавлением 5G. Samsung делает беспрецедентный шаг, выпуская четыре флагмана Note в год, потому что была успешной такая же стратегия диверсификации для линейки S10. Очевидно, что меньший Note 10 попытается повторить успех S10e в линейке флагманских фаблетов.