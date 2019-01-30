Samsung запустит криптовалютную систему кошельков

Samsung планирует запустить криптовалютный сервис вместе с линейкой Galaxy S10 в следующем месяце. Сервис Samsung позволит хранить криптовалюту и оперировать ей. По некоторым данным, оно будет называться Samsung Blockchain KeyStore.

Хотя Samsung не первая компания, которая запустила мобильный кошелек для виртуальных валют в Южной Корее, в отличие от службы мобильных платежей SK Planet Syrup, она предлагает клиентам аппаратный кошелек для Ethereum и других совместимых монет, а также онлайн-кошелек, поддерживающий транзакции. Все подробности станут известны на мероприятии Unpacked 20 февраля.