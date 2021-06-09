Сбер обновил онлайн-платформу Visper для создания виртуального персонажа

Сбер обновил онлайн-платформу по созданию визуальных персонажей по созданию визуальных персонажей Visper, разработанной командой SberDevices. Данный сервис предлагает возможность анимировать презентацию или создать видеоролик с визуальными персонажами. Обновление включает возможность смены внешнего вида, речевой модели и добавление жестов, а также анимировать лица собственных фотографий. На данный момент сервисом можно воспользоваться бесплатно.

Добавлены два мужских голоса, к существующим трем женским. Теперь пользователи могут создавать анимированные персонажи для игр, автоматизировать механизмы генерации видео и создание лицевой анимации во время реплик персонажей. Данная функция очень полезна в геймдеве и CGI-специалистам.

В Сбер Visper добавили инструменты 3D Face Animation SDK от Sber AR/VR Lab. API Visper, который теперь также находится в открытом доступе в разделе «Для разработчиков», позволяет использовать технологии платформы, чтобы автоматизировать процесс генерации контента. В разделе «Для разработчиков» на сайте Visper доступны плагины для Unreal Engine 4.25 / 4.26, Maya, Blender и Unity, которые позволят воспроизвести результат в удобном для вас редакторе.