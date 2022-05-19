Сбой в AppGallery Huawei позволяет пользователям бесплатно скачивать платные приложения

Эта уязвимость была обнаружена Диланом Русселем. Он обнаружил, что API Huawei AppGallery не обеспечивает защиты платных приложений. Сообщается, что можно получить подлинную ссылку для скачивания APK для премиум-приложений, даже не платя за это. Чтобы убедиться, что проблема не в одном конкретном приложении, Рассел попытался загрузить несколько приложений, и каждый раз ему это удавалось. Однако в одной игре, которую он скачал, была проверка лицензии, которую он не смог пройти. Невнимательность Huawei может серьезно сказаться на доходах разработчиков, опубликовавших свои приложения в AppGallery Huawei. Не только это, но и эта проблема также способствует пиратству приложений. Злоумышленники могут использовать API для загрузки огромного количества премиум-приложений, даже не посещая AppGallery.