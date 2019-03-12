«Счастливого нового дня смерти» - Смотреть онлайн

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«Счастливого нового дня смерти»

Страна: США

Год: 2019

Жанр: Детектив / Драма / Триллер / Ужасы / Фантастика

Режиссер: Кристофер Лэндон

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Фи Ву, Сурадж Шарма, Сара Яркин, Рэйчел Мэттьюз, Руби Модин, Стив Зиссис, Чарльз Эйткин, Лаура Клифтон

Продолжительность: 100 мин.

Сюжет фильма

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Наверняка каждый из вас смотрел фильм «День сурка», где главный герой каждый день просыпается в один и тот же день пока не исполнил определенную роль в своей жизни. В фильме «Счастливого нового дня смерти» сюжет крутится вокруг героини, которая, вроде как недавно отошла от подобных событий со дня своего прошлого дня рождения. Ее охватила некая временная петля, заставляя переживать свою смерть раз за разом, а во всем виноват маньяк в маске. Как она считала, задача была решена, убийца погиб, ее временная петля разорвана. Однако новый год ознаменовался тем, что на сей раз временная петля затронула не только ее, но и всех близких ей людей. Задача нашей героини состоит в том, чтобы не только разоблачить маньяка в маске, но и спасти своих близких от смерти. Героиню зовут Триш, и она даже не подозревает, что новый год принесет ей новое испытание, через которое она уже прошла один раз. Но на сей раз все совершенно по-другому. Если маньяк в маске доберется до ее друзей и близких первым, то Триш придется умереть, чтобы начать день с самого начала. Другими словами, сюжет картины подарит своим зрителям не только моменты, которые будут увеличивать адреналин в крови, но и частичку веселья. Обязательно посмотрите фильм «Счастливого нового дня смерти» на 123kino.club. Нам лишь остается пожелать вам приятного просмотра.