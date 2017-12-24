Сдать и снять квартиру в крупных городах сегодня можно без посредников

2017-12-24, Автор - Айдар Ибрагимов; [108]

Ни для кого не является секретом, что поиск квартиранта или съем квартиры кажется легкой задачей только до того, как вы начнете обзванивать найденные объявлений или сами разместите объявление как арендодатель. Как только начинаются активные действия вы попадаете на посредников - риэлтеров и различные агентства, которые не давая каких-либо гарантий попросту хотят получить процент от проведенной сделки. Практика показывает, что комиссия доходит до 50% от стоимости аренды, что накладно как для арендатора, так и не увеличивает привлекательность объявления арендодателя. Сегодня с этим в крупных городах покончено - сервис Thelocals позволяет снять или сдать любую квартиру без посредников. Thelocals - место онлайн встречи непосредственно собственника с новым его жильцом. На момент подготовки заметки сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Киеве.

Сервис достаточно удобен для арендатора, так как кроме самих проверенных объявлений предлагает различные услуги. Среди популярных услуг является услуга "Личный помощник", который возьмет на себя функции подбора квартир, если вам надо снять квартиру в москве или в любом другом отмеченном выше городе, но нет времени заниматься этим самостоятельно. Данная услуга не обязательная - вы можете самостоятельно отслеживать объявления либо на сайте, либо через мобильное приложение для устройств под управлением iOS или Android. Все объявления модерируются и проверяются. Они появляются на сервисе либо после заявки на размещение непосредственно собственником, либо путем их нахождения на просторах Рунета и модерации. Размещаются только объявления от собственников, если есть сомнения, - оно отклоняется или отмечается специальным "замочком", чтоб вы могли отличить его от проверенных объявлений.

Сервис для арендодателя абсолютно бесплатен - собственник квартиры может разместить объявление совершенно бесплатно. После подачи заявки она проходит модерацию. По каждому объявлению звонит сотрудник и задает уточняющие вопросы, которые позволяют понять - действительно ли объявление размещает собственник. Из-за ручной работы объявление размещается в течение суток, а не моментально, но именно благодаря этому сервис позволяет найти действительно заинтересованного арендатора, а не очередного посредника, который будет "терроризировать вас" через телефон.


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