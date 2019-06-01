Сегодня BlackBerry Messenger прекращает свое существование

31 мая — последний день работы сервиса BlackBerry Messenger.

BlackBerry Messenger — это один из старейших мессенджеров. Он вышел в 2005 году, а в 2016-м права на него приобрел холдинг Emtek Group. За эти несколько лет компания пыталась реанимировать BBM, выделив корпоративную версию в отдельную структуру и развивая «массовую» отдельно. Но все попытки были безуспешными, и в итоге Emtek Group пришлось признать, что BlackBerry Messenger не сможет тягаться с конкурентами вроде WhatsApp, Telegram и др.

«Технологическая отрасль очень подвижна, так что, несмотря на наши значительные усилия, старые пользователи перешли на другие платформы, а новых пользователей оказалось сложно привлечь», — подытожили в BlackBerry. С завтрашнего дня сервис прекращает свое существование: пользователи не смогут открыть приложение, посмотреть свои фото, переписки и файлы. Но взамен корпоративный мессенджер со встроенным шифрованием BBM Enterprise (BBMe) открыли для личного пользования.