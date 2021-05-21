Сервис AliRadar - помощник в покупках

Интернет-магазины набирают популярность и постепенно вытесняют обычные магазины. Заказывать товары у них можно не выходя из дома. Вы экономите не только свое время, но деньги, так как покупки в интернете намного дешевле, да и выбора больше. Вам не придется больше стоять в очередях, оформляйте доставку прямо до дома. Конкуренция среди торговых площадок также растет, у всех есть свои преимущества и свои недостатки. Мы предлагаем рассмотреть сервис по выбору, поиску и проверке товара к покупке - AliRadar. В этой статье мы расскажем, что же из себя представляет данный сервис.

Сервис https://aliradar.com/ создан для того, чтобы у каждого покупателя была возможность узнать история цены интересующего его товара. Благодаря этому вы поймете, насколько сейчас цена выгодная для покупки. С помощью сервиса AliRadar покупатель может проверить надежность продавца, видеть отзывы от реальных покупателей, оценки, количество выполненных заказов. Вы сможете просмотреть информацию о товаре, фото и обзор. Кроме того, сервис анализирует рынок и выводит альтернативные товары от других продавцов, чтобы остановиться на лучшем варианте.

AliRadar содержит более 50 миллионов товаров в базе, около 120 тысяч продавцов на двух торговых площадках, 375 тысяч наименований со скидками и 1 миллион счастливых покупателей. В базе представлены многочисленные категории товаров. Сайт очень простой и информативный. Есть удобная сортировка товаров по категориям, если вы ищете что-то конкретное, воспользуйтесь поиском. Фильтр позволяет вам отсортировать товары по необходимым критериям. AliRadar работает через сайт aliradar.com, на смартфонах Android и iOS через приложение, а также через браузерные расширения: Google Chrome, Yandex и Opera. В приложении можно добавить товары в избранное и отслеживать его стоимость.

Функции сервиса AliRadar

  • Выводит информацию об изменении цены на товар
  • Проверяет надежность продавцов и магазинов
  • Отображает аналогичные товары
  • Уведомляет о снижении цены на избранные товары
  • Показывает отзывы реальных покупателей
  • Ищет похожие товаров из магазинов по более выгодным ценам
  • Проверяет данные о товарах по наведению на ссылки на любых сайтах
AliRadar - сделает покупку товаров в интернете удобнее и лучше. Сервис станет вашим главным помощником при совершении покупок. Выбирайте только лучшие предложения, экономьте ваше время и деньги.
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