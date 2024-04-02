Сервис ChatGPT теперь доступен без регистрации…

При этом стоит понимать, что возможность использовать ChatGPT без учётной записи внедряется постепенно, поэтому она может быть недоступна какое-то время — если у вас нет к ней доступа, то стоит просто подождать какое-то время, пока обновление будет доставлено и в ваш регион. Кроме того, не забывайте, что по умолчанию OpenAI использует информацию, которую вы сообщаете ChatGPT, чтобы улучшить свои модели. Соответственно, если вы не хотите, чтобы чат-бот записывал ваше взаимодействие с нейросетью, вы можете отключить это в настройках — даже без учётной записи. Если вы решите создать учётную запись в какой-то момент, то получите возможность сохранять и просматривать историю своего чата, делиться беседами, а также разблокировать дополнительные функции вроде ввода текста при помощи голоса (но это платная опция).