Сервис ChatGPT теперь доступен без регистрации

Сегодня компания OpenAI официально объявила о следующем шаге в своей стратегии расширения доступности инструментов искусственного интеллекта для широких масс. Суть в том, что теперь вы можете использовать ChatGPT без учётной записи — можно не регистрироваться, а сразу пользоваться функциями сервиса, что на самом деле крайне удобно, особенно если в вашей стране регистрация просто недоступна. В компании заявили, что более 100 миллионов людей из 185 стран по всему миру используют ChatGPT еженедельно, и компания надеется, что отмена требования к регистрации учётной записи убедит ещё больше людей попробовать функции чат-бота в повседневных задачах.

При этом стоит понимать, что возможность использовать ChatGPT без учётной записи внедряется постепенно, поэтому она может быть недоступна какое-то время — если у вас нет к ней доступа, то стоит просто подождать какое-то время, пока обновление будет доставлено и в ваш регион. Кроме того, не забывайте, что по умолчанию OpenAI использует информацию, которую вы сообщаете ChatGPT, чтобы улучшить свои модели. Соответственно, если вы не хотите, чтобы чат-бот записывал ваше взаимодействие с нейросетью, вы можете отключить это в настройках — даже без учётной записи. Если вы решите создать учётную запись в какой-то момент, то получите возможность сохранять и просматривать историю своего чата, делиться беседами, а также разблокировать дополнительные функции вроде ввода текста при помощи голоса (но это платная опция).