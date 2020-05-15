Сервис Discord получил функцию видеозвонков

В популярном среди геймеров чат-сервисе Discord появилась поддержка видеосвязи. Новая функция встроена в голосовые каналы. После присоединения новый значок теперь позволяет переключаться с аудио на видеовызов.

Предел для активных участников вызовов Discord также был временно увеличен с 10 до 25, при этом в блоге отмечалось, что это изменение было сделано для людей, застрявших дома на карантине. В видеочате также можно отрегулировать громкость микрофона каждого участника. Разработчики сервиса запустили обновление в тестовом режиме, поэтому доступно оно не всем, а лишь 5% от всего количества серверов.