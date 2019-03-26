Apple представила на своем мероприятии новый сервис игровой подписки Apple Arcade, сфокусированном на услугах.

Эта новая служба подписки позволяет пользователям устанавливать игры прямо с новой выделенной вкладки Arcade в App Store. На момент запуска будет выпущено более 100 игр, и новые игры будут добавляться постоянно. Эти игры можно воспроизводить на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, и пользователи смогут продолжить на том же месте, где они остановились с любого устройства. Apple отмечает, что эти игры будут эксклюзивными для сервиса и не будут доступны на других платформах или сервисах подписки. Игровой сервис Apple Arcade будет работать независимо от подключения к интернету, и в играх не будет никакой рекламы или дополнительных внутриигровых покупок.