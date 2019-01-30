Сервис потокового видео Apple будет запущен в апреле

Apple готовится запустить свой сервис потокового видео в начале второго квартала. Компания проинформировала своих контент-партнеров о готовности их контента к середине апреля.

Услуга потокового видео запущена вместе с обновленным телевизионным приложением, которое позволит клиентам подписываться на другие услуги потокового видео. Apple уже несколько лет работает над сервисом потокового видео и оригинального контента и в 2015 году начала переговоры с руководителями Голливуда, чтобы выяснить их интерес и изучить области сотрудничества. Он также обратился к продюсерам-ветеранам с просьбой купить права на телевизионные передачи со сценариями.

К команде производителя iPhone присоединились бывший глава Amazon Fire TV Тимонти Д. Твердаль в качестве вице-президента по маркетингу продуктов, бывший руководитель YouTube и Spotify Шива Раджараман, два топ-менеджера Sony TV, Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург и многие другие. В июне 2018 года Apple и Опра Уинфри подписали многолетнее партнерство по созданию оригинального контента. Apple также начала переговоры с разработчиками игр в прошлом году, чтобы запустить сервис подписки на игры.