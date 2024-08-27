Сервис с музыкой всегда со мной: отзыв студента о приложении

Меня зовут Иван, мне 21 год, я студент. Хочу поделиться опытом пользования стриминговым сервисом Звук.

Мои музыкальные предпочтения не ограничены. Я еще со школы увлекаюсь музыкой. Особенно люблю зарубежные композиции в стиле рэп и рок. В музыке ценю качество, свободу выбора, возможность быстро и легко подбирать новые треки. Сейчас активно пользуюсь (купил подписку по хорошей цене) стриминговым сервисом Звук. Приятным дополнением стали бонусы СберПрайм. Хочу рассказать об использовании приложения подробнее.

Все плюсы, которые я нашел

Являюсь «всеядным» меломаном, обожаю слушать хорошую российскую и зарубежную музыку по своему настроению исполнителей Канье Уэст, Эминема и других. Подписка на стриминговый сервис Звук сделала все манипуляции с треками очень простыми — от поиска до сохранения в избранном. Очень нравятся многочисленные категории и подкатегории, огромная база треков. Находить их легко, и сервис часто подкидывает именно те композиции, которые хотелось бы послушать. Я оценил следующие достоинства своей подписки:

● Предельно высокое качество — чистое, без шума и фона, Hi-Fi. Качество положительно отличается от того, что я слышал ранее.

● Интуитивно понятный плеер с классическим интерфейсом — все доходчиво и лаконично, нет ни одной лишней кнопки. Ничего в интерфейсе не отвлекает от прослушивания треков по своему вкусу.

● Интересные подборки аудиоконтента — меня интересуют треки, плейлисты, рекомендации экспертов, но не подкасты. Поэтому сам выбираю подходящие категории и слушаю любимую музыку целыми днями или исключительно перед парами в институте, чтобы настроиться на позитив.

● Любимый раздел Коллекция — когда я в него попадаю, создается ощущение, что сервис интуитивно понимает, какую музыку мне предлагать. Здесь находятся артисты, треки, альбомы, которые отмечаются ранее. Имеется удобная вкладка Истории прослушиваний. Удивительно, но в моей Коллекции хранятся уже десятки композиций.

● Огромная база — еще не возникало ситуации, когда на сервисе я не мог найти ту музыку, которая интересует в данный момент.

Отзывы о сервисе Звук — в большинстве положительные. Поэтому я не сомневался в том, что он мне подойдет. Заходишь в приложение и видишь Эфир, Коллекцию и Обзор. Три главных раздела со множеством подкатегорий позволяют буквально углубиться в любимые треки. Особенно нравится слушать музыку через приложение на смартфоне и в наушниках. Полное отсутствие рекламы и чистейший звук дают только положительные эмоции, помогают оставаться на драйве и позитиве целый день. А мне это важно как студенту третьего курса.

Когда и как использую сервис

Слушаю стриминговый сервис по пути в институт. Обычно успеваю насладиться любимыми композициями или просто ориентируюсь на рекомендации. Звук мне подходит, поскольку нет никаких заморочек. Можно просто выбирать треки, слушать музыку, расслабляться перед учебой, чтобы потом сосредоточиться на ней.

Музыкальный сервис Звук и мои однокурсники тоже используют по полной программе. Подписка — дешевая, запуск приложения — быстрый и удобный. Жанры, новинки, треки — все доступно для пользователей. Мой главный бонус — интересные рекомендации. Не являюсь приверженцем одного или двух жанров. Музыку люблю разную, неизменно получаю кайф от прослушивания. Поэтому собираюсь использовать сервис и дальше. Особенно весной и ранней осенью прикольно ехать на велосипеде в наушниках или в общественном транспорте, но всегда с музыкой. Современное приложение еще ни разу не подводило (глюки и так далее) в процессе использования. Планирую продлить подписку, чтобы ничего не мешало моему хобби по поиску новых треков, их прослушиванию.

Иван, 21 год, студент.