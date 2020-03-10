Сфотографируйте свои уши, чтобы получить лучший звук от Logitech G

2020-03-10, Автор - Anna; Продукт - Logitech Embody Immerse; [11]
Logitech G запускает поддержку нового приложения Immerse, которое позволяет настраивать персональный игровой звук для лучшего погружения. Приложение должно позволить более четко слышать звуки игры, такие как крупномасштабные сражения или приближающиеся шаги.

Immerse использует AI для создания персонализированного звукового профиля для каждого пользователя. Когда вы регистрируетесь в приложении, Immerse требует от вас отсканировать QR-код, а затем сделать снимок правого уха с помощью смартфона.

Приложение Immerse поддерживает более десятка гарнитур Logitech G, в том числе PRO X, G231, G233 Prodigy, G332/G331, G432 / G431, G433, G533, G633, G635/G633s, G933, G935/G933s. После двухнедельного пробного периода подписка обойдется в $ 3.

Комментарии и отзывы Logitech Embody Immerse
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