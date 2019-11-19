Сгорел смартфон Redmi Note 7S лежа на столе

В соцсетях пользователь по имени Чавхан Ишвар, в октября купил себе смартфон Redmi Note 7S.

Однако пользовался смартфоном он не долго, так как Redmi Note 7S внезапно загорелся.

Смартфон просто лежал на столе и загорелся, силиконовый чехол который шел в комплекте, просто расплавился от высокой температуры. В социальной сети Чавхан Ишвар рассказал что перед возгоранием смартфон не заряжал и не ронял.

Пользователь отнес сгоревший Redmi Note 7S в сервисный центр Xiaomi. Специалисты установили, что инцидент произошёл в результате внешнего воздействия, поэтому случай был классифицирован как: ущерб, причинённый заказчиком.

В результате покупатель Чавхан остался без денег и смартфона. Так как компания Xiaomi отказала ему во всем.