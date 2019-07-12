Shoelace - новая социальная сеть от Google в Нью-Йорке.

Приложение побуждает людей не только общаться с другими людьми в Интернете, но и делать что-то в реальной жизни. Согласно официальному сайту Shoelace, он доступен только в Нью-Йорке. Приложение спрашивает пользователей об их интересах, а затем рекомендует серию «подобранных» местных мероприятий. Эти действия называются «петлями». Пользователи могут создавать свои действия и приглашать других присоединиться.

Shoelace также доступен только для приглашений, и приложение сотрудничает с избранными сообществами. Приложение Shoelace можно загрузить через Google Play Store и App Store (через Test Flight).