Шустрый браузер Xiaomi Mint занимает меньше места на смартфонах Android

Компания Xiaomi выпустила Mint Browser — бесплатный браузер, преимуществами которого являются низкие системные требования и быстрота работы. При весе 11 МБ вам не нужно иметь телефон с 128 ГБ памяти или даже 32 ГБ, чтобы чувствовать себя комфортно при установке приложения. Для сравнения, вес Microsoft Edge на Android составляет 76 МБ. Он совместим с устройствами работающими на Android 4.4 и выше.

По скорости браузер Xiaomi не уступает мобильным Chrome и Microsoft Edge. При создании браузера разработчики взяли за основу только самые важные функции и избавились от всего лишнего. Mint Browser поддерживает голосовой поиск, есть режимы чтения и инкогнито, а также имеется возможность экономии трафика. Xiaomi Mint Browser можно установить совершенно бесплатно из Google Play.