Швеция планирует запретить криптовалюту

Крипто-майнинг сейчас довольно сильно бьет по миру — пытаетесь ли вы получить видеокарту для своего нового игрового зверя или просто заботитесь об окружающей среде, вы, вероятно, столкнулись с проблемами, которые вызваны криптовалютой и всем, что с ней связано. Но, возможно, в обозримом будущем ситуация кардинально изменится — директор Управления финансового надзора Швеции и начальник Агентства по охране окружающей среды Швеции выразили обеспокоенность по поводу способности страны выполнять обязательства в отношении климата. По словам директоров столь важных для страны организаций, с апреля по август крипто-майнинг в Швеции резко вырос на несколько сотен процентов. Это совпадает с тем дефицитом, что мы заметили на рынках видеокарт в Европе.

Особенно в Германии и Австрии, где цены на карты более чем вдвое превышают рекомендованные, вероятно, их используют в основном для майнинга криптовалюты. Представители власти говорят, что текущий майнинг биткоинов в стране использует столько же электроэнергии, сколько 200000 обычных домашних хозяйств. Естественно, это негативно сказывается и на окружающей среде, и на потреблении энергии, и на инфраструктуре в целом. Соответственно, директоры также призывают Швецию положить конец любым новым операциям по майнингу криптовалют и запретить компаниям, участвующим в торговле или инвестировании в криптоактивы, вести свою деятельность на территории страны. Вероятно, за ней последует и вся Европа.