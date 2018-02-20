Симулятор создания ПК и MSI объединяют усилия

The Irregular Corporation, работает над программным обеспечением, которое позволяет вам фактически создавать ПК. Они только что объявили, что MSI присоединилась к проекту PC Building Simulator в качестве партнера. PC Building Simulator уже видел вирусный успех с более чем 500 000 загрузок.С постоянно расширяющимся рынком, полным реальных и реалистичных по цене компонентов, вы, наконец, можете перестать мечтать об этом ПК, вы можете воссоздать его и посмотреть, как он будет выглядеть. Графические карты серии GeForce GTX 10 и Radeon RX от MSI будут полностью воссозданы и будут работать в симуляции при запуске.PC Building Simulator ставит игроков на место создателя ПК, работая в собственном магазине, чтобы создать полностью функционирующие игровые ПК. В игре представлен большой набор подробных и точно отображаемых компонентов от материнских плат до процессоров, которые имеют вид так же, как и в реальной жизни, и у игроков есть возможность поэкспериментировать с установкой этих компонентов.