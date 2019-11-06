Скоро Microsoft Edge выпустит новую версию браузера

Microsoft объявила, что скоро превратит свой браузер в движок Chromium.

Microsoft Edge на движке Chromium будет выпущен 15 января 2020 года. Microsoft рекламирует браузер как лучший для потребителей и бизнеса.

Microsoft Edge также представит ряд своих новых функций. Одним из них являются коллекции. Они позволяют создавать наборы веб-сайтов или выбранные фрагменты текста, видимые на боковой панели браузера, а также возможность делиться ими с другими людьми. Так же новый Edge будет поддерживает PWA или Progressive Web Apps. Это де-факто веб-сайты, которые можно извлечь и использовать как собственное приложение Windows. Кроме того, в новую версию браузера Microsoft также будет интегрирована служба поиска Microsoft.