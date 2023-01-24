Скоро в Google Messages появятся профили…

Пока что функция профилей в Google Messages реализована просто ужасно — там только вписывается ник человека и активируется переключатель, который позволяет использовать этот ник в личных сообщениях. В будущем, вероятно, компания реализует аватарки, возможность создавать групповые чаты и многое другое, чтобы постепенно наращивать аудиторию пользователей со всего мира. Всё же Google Messages есть на всех современных смартфонах и было бы странно не развивать свой собственный мессенджер, пока другие компании получают с этого бизнеса миллионы и даже миллиарды долларов. Так что следите за новостями — совсем скоро все будут общаться именно в Google Messages из-за удобства, простоты и отсутствия ненужных функций и платной рекламы.