Скоро в iCloud можно будет зайти с помощью Face ID и Touch ID

Apple тестирует новый способ входа пользователей на iCloud.com с его операционными системами. Пользователи, которые установили бета-версию для iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina, могут подписываться на свои учетные записи с помощью Face ID и Touch ID на своих устройствах.

Бета-пользователи, работающие с оборудованием на бета-версии, получат всплывающее окно с вопросом о том, хочет ли пользователь использовать одну из этих систем, а затем приступают к их регистрации, не требуя двух- фактор аутентификации. Кажется, что это был бы удобный и логичный шаг для компании, учитывая, что вы уже можете разблокировать свои устройства и совершать покупки с помощью Apple Pay, используя любую из этих систем. Эта функция может быть частью готовящегося к выходу инструмента « Войти через Apple», который пользователи смогут использовать в качестве кнопки единого входа для веб-сайтов, так же как Facebook и Google. Apple позиционирует себя как средство обеспечения конфиденциальности в сети, позиционируя Face и Touch ID как заслуживающие доверия инструменты.