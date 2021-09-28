Skype получил крупный апдейт

Многие были уверены, что сервис давно умер, но сегодня Skype получил несколько существенных изменений. Во-первых, видеозвонки (которые в Skype называет «стадией разговора») претерпевают визуальные изменения — новые макеты и темы уже в разработке, они позволят существенно изменить мнение о продукте и пользоваться им с большим комфортом. Вы сможете видеть себя на главном экране во время разговора по телефону, хотя вы можете скрыть свою ленту, если не хотите смотреть в собственное лицо. Во-вторых, видеопотоки перегруппированы в сетку, чтобы у вас не возникало желания скрывать это меню. Вместо этого будут видны все участники вызова, включая тех, кто не делится видео — вместо них будут просто прямоугольники, как в Discord. Кроме того, участники, работающие только со звуком, могут использовать одно из фоновых изображений приложения для замены своего аватара во время разговора.

Кроме того, Skype также модернизирует функцию Meet Now, что позволяет людям присоединяться к звонкам без регистрации или установки приложения. Пригласительные ссылки приобретают новый вид, так как теперь приглашенные будут видеть имя и аватар вашего звонка. Сервис заявляет, что скоро он также будет поддерживать все браузеры. Кроме того, Skype работает над производительностью — компания утверждает, что повысила производительность в ключевых сценариях почти на треть в настольном приложении и более чем на 2000 процентов в Android. Возможно, это даст шанс популярному некогда приложению на вторую жизнь.
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