Смартфон Honor 30S с фирменным чипсетом Kirin 820 красуется на официальных рендерах

Сегодня в сети были обнаружены официальные изображения новинки Honor 30S из линейки Honor 30. Судя по рендерам, гаджет оснастили основной квадрокамерой в прямоугольном блоке, которая находится в левом верхнем углу задней крышки, сбоку справа находятся кнопки регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев, который скорее всего совмещен с кнопокой включения и блокировки смартфона. Что до характеристик, то устройству прочат фирменную платформу Kirin 820, которая еще не была анонсирована, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Анонс новинки запланирован на ближайшие сроки.