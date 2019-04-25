Смартфон LG V35 ThinQ обновили до Android Pie

Мы уже привыкли к тому, что компания LG не торопится выпускать обновления операционной системы Android для своих смартфонов. Вот и флагман LG V35 ThinQ получил Android Pie только сейчас, да и то лишь на отечественном корейском рынке. Вероятно, в ближайшее время прошивку начнут получать пользователи из других стран.

Напомним, что представленный в мае прошлого года LG V35 ThinQ получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440:2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру на 16 Мп как у LG G7ThinQ, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой, поддержку LTE-A, Wi-Fi (802.11a, b, g, n, ac), Bluetooth 5.0, NFC и FM-радио, порт USB Type-C, Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь), а также защиту от воды и пыли на уровне IP68 и прочности по стандарту MIL-STD 810G.