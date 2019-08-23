Смартфон OnePlus 7T показали на первых рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) опубликовал первые изображения флагманского смартфона OnePlus 7T. Рендеры демонстрируют заднюю панель устройства, которая сильно отличается от актуального OnePlus 7 Pro. Блок основной камеры здесь имеет круглую форму. При этом по рендеру непонятно, сколько модулей он получит. По слухам, официальная презентация OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro пройдет в Индии уже 26 сентября, а их продажи стартуют 15 октября.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS 9.5.