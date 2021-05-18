Смартфон Realme GT скоро обновят до Android 12

Бренд Realme объявил о том, что уже в этом месяце стартует бета-тест операционной системы Android 12 для смартфона Realme GT. Перед этим доступный флагман появится в мировой продаже.

Напомним, что перед нами один из самых дешевых флагманов на топовой платформе Snapdragon 888, который также оснащается быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, двумя датчиками внешней освещённости, стереодинамиками, поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, АКБ ёмкостью 4500 мАч и поддержкой зарядки на 65 Вт.