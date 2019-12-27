Смартфон Realme X50 показывает отличную автономность

Компания Realme продолжает подогревать интерес к выходу смартфона Realme X50, одной из главных особенностей которого станет чипсет Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей 5G. По словам одного из руководителей Realme China Ван Вей Дерека, Realme X50 5G сможет похвастаться высокими показатели автономности. Это подтверждает скриншот с 62% заряда после одного дня использования. Дерек не описал сценарий использования устройства, но высокая энергоэффективность явно станет сильной стороной 7-нанометровой платформы Snapdragon 765G. По крайней мере, пару дней без подзарядки Realme X50 точно продержится. Его официальная презентация состоится уже 7 января.