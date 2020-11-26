Смартфон Redmi Note 9 5G оценен в $200

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9 4G, который получил предустановленную фирменную оболочку MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Новинку также оснастили 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Dimensity 800U с поддержкой сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, врезанной в экран 13-Мп фронтальной камерой, батареей на 5000 мАч, боковым дактилоскопом, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена смартфона составляет 197, 227 и 258 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ памяти.