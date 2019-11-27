Смартфон iPhone 12 Pro сравнили с iPhone 11 Pro

Недавно в сети появились слухи о том, что iPhone Pro следующего поколения получат новые габариты – якобы iPhone 12 Pro будет оснащаться 5,4-дюймовым экраном против 5,8-дюймового у iPhone 11 Pro, а iPhone 12 Pro Max – 6,7-дюймовой панелью против 6,5-дюймовой у iPhone 11 Pro Max. Известный инсайдер и дизайнер Бенджамин Гескин не преминул создать рендеры на основе этих сведений, наглядно демонстрирующих разницу между смартфонами. Согласно последним слухам, все три iPhone 2020 получат OLED-дисплеи, однако старшим моделям достанутся более продвинутые панели.