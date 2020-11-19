Смартфоны vivo и iQOO получат обновление OriginOS

Компания vivo анонсировала свой новый скин для Android под названием OriginOS.

Последнее мобильное программное обеспечение компании полностью отличается от своего предшественника Funtouch OS. Другими словами, vivo переработала свое существующее программное обеспечение с новыми элементами дизайна и функциями. Согласно официальной учетной записи OriginOS в сети, 33 смартфона под брендами vivo и iQOO будут обновлены до новой операционной системы. Объявление сообщение также показывает , что новое программное обеспечение будет предустановленно на предстоящих X серии флагманских смартфонов.
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