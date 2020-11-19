Смартфоны vivo и iQOO получат обновление OriginOS

Последнее мобильное программное обеспечение компании полностью отличается от своего предшественника Funtouch OS. Другими словами, vivo переработала свое существующее программное обеспечение с новыми элементами дизайна и функциями. Согласно официальной учетной записи OriginOS в сети, 33 смартфона под брендами vivo и iQOO будут обновлены до новой операционной системы. Объявление сообщение также показывает , что новое программное обеспечение будет предустановленно на предстоящих X серии флагманских смартфонов.
Компания vivo анонсировала свой новый скин для Android под названием OriginOS.